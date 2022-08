Rubint Rella mindenképpen külföldön szeretne élni, de a férjével azért vettek egy lakást Magyarországon

Novothny Somát most három éves szerződés köti Magyarországhoz, de korábban éltek már Dél-Koreában és Cipruson is.

Rubint Rella a párja sportolói karrierje miatt több országban is otthonra lelt már a kapcsolatuk alatt. Éltek Németországban, Cipruson és Dél-Koreában is, a Mokka mai adásában Rubint Réka unokahúga elmondta, hogy utóbbi volt a kedvenc helye mind közül. A jövőjét is külföldön képzeli el, Novothny Soma viszont ragaszkodna Magyarországhoz.

Én mindenképpen külföldön szeretnék élni, a férjem nagyon ragaszkodik Magyarországhoz

– mondta az influenszer, aki nemrég közös lakást is vásárolt itthon a férjével, a labdarúgót ugyanis most hároméves szerződés köti Magyarországhoz, ezért úgy vélték, jobban megéri nekik, ha nem albérletben folytatják a mindennapjaikat.

Ez egy ilyen lakóparki, újépítésű lakásokból álló épület, és ha minden jól megy, akkor augusztus végén most már be tudunk költözni. (…) Úgy döntöttünk, hogy inkább lakást vásárolunk, minthogy albérletre költsünk, így jobban megérné.

A pár egyébként május végén házasodott össze, Novothny nagyon szeretne már kisbabát is, az influenszer viszont a gyerekvállalás előtt mindenképpen szeretné befejezni az egyetemet.