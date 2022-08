Saját dalával adtak szerenádot az Oasis gitárosának

Noel Gallagher éppen vacsorázott a családjával egy tengerparti étteremben.

Egy csendes vacsorára készült családjával Noel Gallagher, az Oasis gitárosa egy tengerparti étteremben. A tulajdonosok azonban ahogy meglátták, elkezdték bömböltetni a zenekar talán leghíresebb slágerét, a Wonderwallt, nem kellett sok, és a dalra rázendítettek az étterem vendégei is – az erről szóló Twitter-bejegyzést a Metro szúrta ki.

Többen felálltak és tapsoltak is a gitárosnak, bár a kutyák annyira nem élvezték az előadást, ahogy az a kiszűrődő ugatásokból is hallatszik.

Gallagher mindenesetre végig mosolygott, felesége, Sara MacDonald pedig felvette a reakcióját.

A zenész a dal végére feloldódott, és megtapsolta az előadást. A felvétel szerint fia nem annyira élvezte a produkciót, vélhetően milliószor hallotta már a dalt.

A produkció minden bizonnyal a véletlen műve, de az sem lenne meglepő, ha megrendezték volna. Az Oasisnek ugyanis augusztus 19-én jelenik meg harmadik lemeze, a Be Here Now remasterelt verziója.

A 25 évvel ezelőtti album az egyik legsikeresebb volt a zenekar történelmében, gyorsabban kelt el, mint két elődje. A Noel Gallagher által írt Wonderwall azonban nem ezen az albumon szerepelt, hanem a korábbi (What’s the Story) Morning Glory?-n.