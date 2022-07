Csősz Boglárka: Nagyon magasra helyezem a mércét egy kapcsolatban

A hét elején számoltunk be arról, hogy Csősz Boglárka 14 év után elvált török férjétől, de jó viszony maradt köztük. Akkor úgy fogalmazott, ha nagyon anyagias volna, biztosan üzletember férje mellett marad.

Csütörtökön már a Mokka Balatonra „kitelepült” stúdiójában volt jelenése, ahol a válásról újra elmondta, amit már eddig is tudni lehetett, valamint kitértek arra is, szingliként mire számít a jövőben.

Nem változott sok minden. Azelőtt is voltak hódolók. Nagyon magasra helyezem a mércét, nem választok könnyen, nem engedem bele magam könnyen egy kapcsolatba. Most előtérben a munka lesz, aztán majd meglátjuk. Nem fogom alább adni, ahogy eddig is, egy minőségi kapcsolatot szeretnék majd létrehozni