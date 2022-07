Beleivott egy „szent folyóba”, hogy a víz tisztaságát bizonyítsa, kórházba került egy indiai miniszter

Kórházba került egy indiai politikus, miután beleivott egy szentnek tartott patak szennyezett vizébe, hogy bebizonyítsa annak tisztaságát.

Bhagwant Mann Pandzsáb állam fő minisztere még július 17-én merte bele üvegpoharát a Kali Bein patakba, egy Sultanpur Lodhi nevű városban megrendezett sajtóeseményen, majd két nappal később kórházba kellett szállítani gyomorfájás miatt.

A politikus a szennyezett víztől olyan rosszul lett, hogy az éjszaka közepén, helikopterrel kellett hivatalos chandigarhi rezidenciájáról Delhibe vinni – írja az India Expressre hivatkozva az indy100.

Az Uppsalai Egyetem béke- és konfliktuskutató professzora, Ashok Swain még egy videót is közzétett arról a pillanatról, amikor a politikus először ivott bele a patak vizébe.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw

— Ashok Swain (@ashoswai) July 21, 2022