Fluor: Van egy ilyen szabály, hogy szakítás után három szex mindig van

Fluor Tomi a Fókuszban beszélt a szakításairól, illetve arról, miért nem tartja a kapcsolatot az ex-barátnőivel.

Általában azért friss szakítások után könnyen visszacsábul az ember, azért abban még van – ha más nem – egy pár éjszaka. De azt hiszem, hogy van is egy ilyen szabály, hogy szakítás után három szex mindig van. Lehet, hogy ezt én találtam ki, most nem tudom hirtelen

– mondta nevetve.

24-25 éves koráig beszélt a volt barátnőivel, aztán ahogy teltek az évek, ez kikopott.

Lehet, hogy ehhez annak is van köze, hogy voltak egészen sátáni exeim is, akikkel nem akartam a kapcsolatot tartani, meg voltak olyanok is, akikkel azért nem, mert egyszerűen olyan jó szívvel emlékeztem az egészre, hogy úgy már nem volt jó. De mindig ott a veszélye, hogy akkor újra kavarni kezdtek.