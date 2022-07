Fegyvert fogtak Rábai Roxi halántékához Venezuelában

Betörtek hozzájuk, ki is rabolták őket.

Rábai Roxi, a Mestercukrász győztese a múlt héten beszélt arról, hogy élete nagyobbik részét Venezuelában töltötte, a romló közbiztonság miatt viszont öt évvel ezelőtt úgy döntött, visszaköltözik Magyarországra.

A versenyző akkor elmondta, hogy többször is kirabolták fényes nappal, most pedig a Story magazinnak árulta el, hogy egyszer még a párjával közös otthonába is betörtek, fegyvert fogtak a halántékához.

Rábai arról is mesélt a lapnak, hogy 19 éves volt, amikor összejött egy akkor 25 éves José nevű férfivel, akivel 17 éven át jártak együtt. Közös vállalkozást is indítottak, egy autóalkatrész-bizniszbe vágtak bele együtt. Miután Rábai a rémisztő incidenseket követően a hazaköltözés mellett döntött, egy darabig jól működött a távkapcsolat, ám januárban a férfi minden kapcsolatot megszakított vele.

Nem értettem az egészet, hiszen olyan szép és boldog életünk volt. Aztán láttam az interneten egy videót, amelyben egy férfi a saját nárcisztikus személyiségzavaráról beszél, és arról, hogyan játszott az áldozatával, történetesen a párjával. Döbbenetes volt, egy az egyben leképezte a kapcsolatunkat

– magyarázta a Mestercukrász győztese, aki állítja, arra is rájött, hogy Josénak volt mellette egy másik barátnője is.

Mint mondja, januárban a gyógyulás útjára lépett, 15 kilót fogyott, és bár még nem nyitott egy új kapcsolatra, bízik abban, hogy egy nap újra rátalál a szerelem.