Russell Crowe a római Colosseumnál: Elhoztam a gyerekeket a régi munkahelyemre

Russell Crowe éppen Rómában forgatja legújabb filmjét, ami a The Pope’s Exorcist címet viseli, és arról a Gabriele Amorth nevű katolikus papról szól, aki hatvan éves pályafutása során több tízezer ördögűzést végzett el, ő volt a pápa és a Vatikán kinevezett ördögűzője.

A színész hétvégén a barátnője, Britney Theriot és előző házasságából született két fia társaságában városnéző túrát tett az olasz fővárosban. Ekkor jó turista módjára, kilógó hassal fotózgatott, erről a Daily Mail cikkében látható pár kép. Hétfőn aztán a saját Twitterén is megosztott egy szelfit a családjáról és még pár emberről, amit a Colosseum előtt lőttek.

– írta a posztban, utalva ezzel a 2000-ben bemutatott Gladiátor című leghíresebb filmjére, amivel annak idején a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscart is kiérdemelte.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo

— Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022