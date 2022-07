Rick Astley 27 évesen visszavonult, szerinte nincsen már köze a rickrollinghoz

A Never Gonna Give You Up című száma miatt még ma is sikeres.

Rick Astley nem bánta meg, hogy 27 éves korában nyugdíjba ment, miután világszerte híres lett a nyolcvanas években, elsősorban a Never Gonna Give You Up című száma miatt. „Úgy érzem, ha ezt nem tettem volna meg, akkor összezuhantam volna” – mondta el a visszavonulásával kapcsolatban a most 56 éves énekes, aki beismerte, hogy már nem tudta teljes szívéből csinálni, és érezte, hogy ideje továbblépnie. Az a baj a popzenével, hogy amikor a valódi pop részlegen vagy, ahol én is voltam, akkor minden nap minden órájában, minden egyes percben mindent bele kell tenned. Nem lehet csak félig csinálni, mert mindenki más mindent belead, szóval neked is mindent meg kell tenned – fogalmazott Astley, aki egy idő után nem tudott és nem akart lépést tartani a folyton felbukkanó új arcokkal, akik bármire hajlandók voltak a siker érdekében. Leghíresebb, 1987-ben megjelent száma 25 országban volt listavezető. Ezt követte még pár további sikeres sláger, az énekes azonban 1994-ben visszavonult, idejét nagyrészt a feleségével és lánya nevelésével töltötte. 2007 körül kezdett újra népszerűsödni, amikor a Never Gonna Give You Up-hoz kapcsolódóan megjelent egy mém, a „rickrolling”. Ennek népszerűsége napjainkban sem csökken, Astley pedig mindezt nyugalommal tűri. Kapcsolódó Átlépte az egymilliárdos nézettséget a Never Gonna Give You Up a YouTube-on Mindenkit megtrollkodtak már vele legalább egyszer. Nyilvánvalóan néhányaknak elegük van ebből az egész rickrolling-dologból és belőlem, de szerintem ennek nem sok köze van hozzám – mondta. A lánya is felhívta rá a figyelmét, hogy ez csak egy internetes vicc, egyszer ezen nevetnek, a következő héten meg már máson. Annak ellenére, hogy a rickrolling a mai napig fennmaradt, Astley szerint már tőle függetlenül létezik, nem igazán köthető hozzá. Az énekes jelenleg a New Kids on the Block turnéján vesz részt, legfőképp azért, mert szerette volna jól érezni magát a covid-járvány után.