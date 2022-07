Megyeri Csilla szerint a párja kiköpött olyan, mint Jason Statham

Megyeri Csilla párja két évvel ezelőtt egy fogadás miatt több mint 20 kilót fogyott. Az influenszer a minap az Instagramján osztott meg egy montázst, melyben a párját Jason Stathamhez hasonlította. Mint írja, szeretné, ha a kedvese, Zsolt ismét összehozná a két évvel ezelőtti formáját – szúrta ki az nlc.

Van egy Jason Stathamem. Próbálom motiválni Zsoltit, hátha össze tudja most is hozni azt, ami két éve sikerült neki. Egyébként szerintetek is van hasonlóság?