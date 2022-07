Kigyulladtak a vasúti sínek Londonban a nagy hőség miatt

Lángra kaptak a vasúti sínek egy hídon Battersea-ben, Londonban hétfőn, ezért egy időre fel kellett függeszteni a járatokat a Victoria és Brixton megállók között – írja a Metro.

Steve White, a Southeastern Railway vasúttársaság ügyvezető igazgatója egy képet is megosztott a tűzről az interneten, egyben köszönetét fejezte ki a vasúttársaságnak és a londoni tűzoltóságnak.

Thank you to @NetworkRailSE and the London Fire Brigade for responding promptly to a lineside fire this morning and allowing services to safely resume to Victoria 👇 pic.twitter.com/9ZYibliuyF

A vasúttársaság több képet is megosztott a lángokról, és azt közölték, hogy a hőség „komoly kihívás lesz mindannyiunk számára ezen a héten”.

Azt írták, hogy a sínek között lévő fagerendák gyulladtak ki, feltételezésük szerint egy eltévedt szikra okozhatta a tüzet.

Azt hangsúlyozák, hogy a sínek korábban megfeleltek a biztonsági előírásoknak, de a történtek után megvizsgálják hogy indokolt-e a vágányok cseréje.

Wheel timbers on the bridge caught fire – they are very dry as you would imagine and although we don’t know for sure, it’s possible a stray spark set them alight. An inspection has passed the line fit for operation but we’ll still be looking at whether they need replacing.

— Network Rail Kent & Sussex (@NetworkRailSE) July 11, 2022