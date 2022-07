Honeybeast a Városmajorban (x)

Végre itt a nyár, eljött a fesztiválok és a jó bulik ideje. Hazánk egyik legnépszerűbb könnyűzenei együttese, a Honeybeast is turnéra indult. Bár a zenekar a berúgjuk a ház oldalát típusú koncertjeiről ismert, a városmajori fellépésük kicsit eltér majd a megszokottól. A banda frontembere, Tarján Zsófi azt mondja, náluk az ültetett koncertek is pörgősek, mindig visszajön a fesztiválhangulat. A városmajori koncerten az új dalok mellett a közönség-kedvenceket - a Legnagyobb hőst, az Egyedült, és a Maradok-ot – is hallhatja a közönség. A jó buli garantált, Honeybeast július 30-án, szombaton, este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon. ---

K: 2022 tavaszán a zenekar újra turnéra indult, milyen érzés újra közönség előtt fellépni?

T.Zs.: Fantasztikus! Hálás vagyok azért, hogy ismét egyik fellépés követi a másikat. Azt tapasztalom, hogy az emberek igenis akarnak koncertre járni, lelkesek és buliznak, ami örömmel tölt el. Korábban azért számoltunk azzal is, hogy ez esetleg nem így lesz, a többség nehezen mozdul majd meg, marad a félelem és a bezárkózás. Mára azonban minden kétségem elillant.

K: A Honeybeast koncertek egyik állandó jelzője, jellemzője, hogy zajos bulikat tartanak. A Városmajori Szabadtéri Színpad helyszínén azonban ülni fog a közönség. Mennyiben más egy ilyen fellépés, milyen az, amikor nem rúgjátok be a ház oldalát?

T.Zs.: Az biztos, hogy törekszünk rá, hogy nálunk az ültetett koncertek is pörgősek legyenek. A közönség fele, de van, hogy a háromnegyede végigtáncolja, bulizza az estét. A fesztiválhangulat mindig visszajön. Többször is volt már ilyen típusú fellépésünk. A SympHONEY turnékon egy szimfonikus zenekarral játszottunk együtt, a Legyen tánc! című előadásunkon pedig a Szegedi Kortárs Balett táncosaival közös produkciónkat mutattuk be. Mindkettőt szerette a közönség, a hangulatra sosem volt panasz. Természetesen más egy nyári turnéba beintegrált színpadi esemény. A városmajori koncerten az új dalainkat is hallhatja a közönség, de nincs Honeybeast buli a közönség-kedvencek nélkül, szóval, lehet velünk énekelni a Legnagyobb hőst, az Egyedült, és a Maradok-ot is a Városmajorban.

K: A közösségi oldalakon is meg lehet találni, meglehetősen aktív vagy. Nem csak a zenekarral kapcsolatos híreket találhatják meg a rajongók, hanem a számodra fontos témákról is olvashatják a véleményed. Fontosnak tartod ezt a kommunikációs csatornát is?

T.Zs.: Abszolút tudatosan építem és használom a közösségi médiát. Igyekszem mederbe terelni és ott is tartani az ott folyó kommunikációt a közönséggel. Nem titok, hogy szakemberek segítségét kértem ebben, hisz több szem többet lát. A tartalmat én gyártom, adom és szerkesztem, ahogy a kommentekre is én reagálok. A zene mellett ott vannak a képzőművészeti tartalmak, illetve minden olyan téma, történés, esemény, amiről van mondanivalóm.

K. Szakmai körökben többször is kiemelték, hogy a Honeybeast színpadi látványa lenyűgöző. Ezen a területen is bekapcsolódsz a munkába?

T.Zs.: Kiemelten kezelem ezt a területet is, nekem a látvány legalább annyira fontos, mint a zene. Mindig arra törekszünk, hogy a koncertjeink audiovizuális élményt adjanak. Éppen ezért olyan szintre szeretnénk emelni a színpadi látványt, hogy az igenis tényező legyen. A mostani városmajori fellépésünk látványa Tóth András kollégám kreativitását, munkáját dicséri. Az Arénás teltházas koncertünk vizuális megjelenésén viszont hárman dolgoztunk. Koszti Zsuzsanna vizuál, Tóth András fények, én pedig olyan art director féleségként vettem részt a munkában. Elmondtam, hogy mi, hol, hogyan, mennyire intenzíven jelenjen meg. Ennek a koncertünknek a színpadi látványáról/vizuális megjelenéséről még külföldön is írtak, amire nagyon büszkék vagyunk.

K: És ha már a látványról beszélgetünk, legújabb klipetekben, amelyet a New Level Empire-val közösen készítettetek a ’Nem hagylak egyedül’ című dalhoz, igazi dívaként tündökölsz. A továbbiakban marad ez az irány, vagy csak megmutattad, hogy ilyen is tudsz lenni?

T.Zs: Igen, ebben a klipben teljesen más a megjelenésem, mint amit eddig a közönség tőlem megszokott. Nagyon igyekeztem meggyőzni a stábot, hogy legalább a bakancsot engedjék meg, de nem jött össze. Jó volt egy napig más bőrébe bújni, eljátszani a vörös szőnyegek nagyívű díváját, de ez nem én vagyok. Sokkal inkább az egyszerűbb, kifinomultabb stílust kedvelem. A közös munka viszont fergeteges hangulatban telt, gyakorlatilag végigröhögtük a forgatást Zolával. Ezt a jó hangulatot visszük tovább, gyertek, bulizzatok velünk július 30-án, szombaton, a Városmajorban.