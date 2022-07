Britney Spears Tom Hardyról posztolt, de nem tudja, ki ő

Megbocsátható bűn?

Egy Tom Hardyról szóló újságcikk részletét és egy a színészről készült többéves videót osztott meg Instagramján Britney Spears: azt írja, a repülőn hazafelé talált a cikkre, és nagyon megtetszett neki a kulcsot ábrázoló tetoválás Hardy karján. Bár Spearsnek fogalma sem volt arról, ki van a képen.

Nem igazán tudom, ki ez a srác, de tetszik a kulcstetkó a karján. Nyilván egy szomorú sztorit takar.

Ezt követően elmélkedett még kicsit a negyeddolláros feldobásáról, hiszen Hardynak is van erről egy sztorija (az említett videóban el is tűntet egyet egy bűvésztrükkel), sőt Spears az egyik táncos videóját is azzal indította, hogy fej vagy írást játszott. Végül követői felvilágosították, hogy Tom Hardy egy híres színész, bizonyára ismeri az énekesnő is.

A Hardyról megosztott videó egyébként egy film szerepválogatására készült: ez volt a 2002-es Ördögi Színjáték – A Pap, a Várúr és a Boszorkány.