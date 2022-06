Kaley Cuoco hivatalosan szingli lett, gyakorlatilag viszont nem annyira

Májusban posztolták első közös képeiket az Ozark sztárjával, Tom Pelphreyvel.

Kaley Cuoco és Karl Cook tavaly szeptemberben jelentették be, hogy három év házasság után külön utakon folytatják. Az ET információi szerint a válás most hétfőn vált hivatalossá, az Agymenők színésznője tehát papíron szingli, de valójában már több mint egy hónapja új párja van.

A Légikísérő sztárja májusban posztolta első közös fotóikat az Ozark színészével, Tom Pelphreyvel. A kapcsolatnak egyébként a színésznő legjobb barátnője és kollégája, Zosia Mamet is nagyon örül, mint mondja, Cuoco az utolsók között mutatta be neki Pelphreyt, akiről az első pillanattól kezdve az volt a benyomása, mintha ezer éve ismerné.

Úgy szereti Kaleyt, mint senki más, nekem csak ez számít

– mondta korábban Mamet.