Anna Wintour utál szelfizni, de Kim Kardashian kedvéért bevállalta

Történelmi pillanat.

Anna Wintour, az amerikai Vogue magazin főszerkesztője, ezáltal a divatipar egyik legbefolyásosabb nője híresen utálja a szelfizést, állítólag még egyetlen ilyen kép sem készült róla élete során, sőt az esemény elnökeként még a Met-gáláról is kitiltotta a szelfiket. Azonban most valami megváltozott, ugyanis úgy látszik, Kim Kardashian kedvéért szembement saját elveivel, és elkészült a történelmi fotó, amit a reality-sztár meg is osztott az Instagram-oldalán.

Kardashian és Wintour kapcsolata nem indult zökkenőmentesen, de a divatújságíró később elismerte, mekkora stílusevolúción ment keresztül a celeb. Közös fotójuk, melyen hasonló frizurával láthatók, a Vogue-ot is kiadó Condé Nast irodájában készült, ahova Kardashian az új bőrápolási terméke, a Skkn miatt kapott meghívást. A magazinnak adott interjújában azt mondta, az utóbbi időben is sokat változott a stílusa, jelenleg a „Futurisztikus Alien Barbie” érájában van.

Amúgy nemrégiben életmódot is váltott, le is szaladt róla gyorsan 10 kiló.