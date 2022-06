A műsorvezető és az aranylabdás focista is a Story Miamiban partizott.

Sarka Kata a floridai Miami Beachen nyaral az egyik barátnőjével, és a jelek szerint a bulizás sem marad ki a programból. A műsorvezető legutóbb nem is akárkivel, hanem az aranylabdás Ronaldinhóval is partizott, ahogy az az Instagramra feltöltött fotóból is kiderül. Sarka Kata és a többek között a Barcelonában vagy a Milanban is megforduló világbajnok focista az egyik helyi szórakozóhelyen, a Story Miamiban buliztak.