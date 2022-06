Harry herceg leesett a lováról egy lovaspóló meccsen

Harry herceg a minap a Santa Barbara Polo and Racquet Clubban pattant nyeregbe, hogy a Los Padres nevű csapatot erősítse egy lovaspóló meccsen. A Daily Mail által megszerzett helyszíni fotók szerint a herceg lova játék közben szerencsétlenül lépett, majd eldőlt a pályán.

Prince Harry falls off his horse at the Polo https://t.co/YfkgOFKrca

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 13, 2022