Egyéves lett Harry hercegék kislánya, fotót mutattak Lilibet Dianáról

Az elmúlt napok II. Erzsébet királynőről szóltak az Egyesült Királyságban: az uralkodó 70 éve van a trónon, platinajubileumát több napig ünnepelték a szigetországban. Még Harry herceg és felesége, Meghan Markle is az országba látogattak az Egyesült Államokból, a királynő például most találkozott először dédunokájával, Lilibet Dianával.

Utóbbi egyéves lett, a Windsor-kastély udvarán tartottak is egy kisebb partit ennek örömére. A fotográfus Misan Harriman lőtte a képeket a kislányról.

In honor of their daughter’s first birthday, Prince Harry and Meghan Markle gifted fans with a royal surprise. Meet Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. 🤍 https://t.co/uIg9eQSeyK pic.twitter.com/tril7n9WPa

It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers! Joy and face painting all around ❤️🎂🎉 pic.twitter.com/bg3RY6MOEu

— Misan Harriman (@misanharriman) June 6, 2022