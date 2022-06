Rácz Jenőék kislányukkal közös fotósorozatot posztoltak

Kamilla majdnem végigszundikálta a fotózást.

Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra június elején mutatták meg először a kisbabájuk arcát a Story magazin hasábjain. Az ott megjelent családi fotókat most az Instagramjukon is megosztották. A friss bejegyzések alatt több hazai híresség is kommentben gratulált Kamillához.

Sok dolog történt velem az elmúlt években… De ennél csodálatosabb semmi se volt még

– írta posztjában a séf.