Heatlie Dávid olyan részeg volt a Maldív-szigetekre menet, hogy majdnem leszállították a repülőről

Heatlie Dávid és felesége a Drágám, add az életed! tegnap esti adásában számoltak be arról, hogy a zenész retteg a repüléstől, ezért egyszer olyannyira leitta magát, hogy a Maldív-szigetekre menet a személyzet majdnem leparancsolta őt a gép fedélzetéről.

Már otthon elkezdett inni. Majd a reptéren is, mikor felszálltunk felcsempészett egy üveg bort, és nekiállt azt is inni, plusz kért még fent is