Kate Moss a bíróságon is tagadta, hogy Johnny Depp bármikor is lelökte volna a lépcsőn

Korábban Amber Heard példálózott a modellről szóló pletykával, amit Moss maga cáfolt meg a bíróságon, amikor videóhívásban idézték, mint tanút.

Javában zajlik a Johnny Depp kontra Amber Heard becsületsértési per, a minap a színész korábbi párját, Kate Mosst idézték tanúként a bíróságon. Depp és a modell a 1994 és 1998 között jártak együtt, és egy pletyka szerint a színész a kapcsolatuk idején egy jamaikai nyaralás alkalmával lelökte Mosst a lépcsőn, aki meg is sérült az incidens során. Amber Heard az említett híreszteléssel a bíróságon is példálózott már, azt állítván, egy alkalommal azért ütötte meg a Deppet, mert a színész a lépcsőn álló nővére felé iramodott, a jelenetet látva pedig rögtön a modell esete ugrott be neki.

Kate Moss most Nagy-Britanniából jelentkezett be a bíróságon videóhívással, egyértelműen tagadta, hogy Depp bármikor is lelökte volna a lépcsőn. Tanúvallomásában azt mondta, hogy a szóban forgó nyaralás alatt megcsúszott a lépcsőn és beütötte a hátát. A színész a párja sikolyait hallva futva sietett a segítségére, kézben vitte őt a szobájába és orvost hívott hozzá. Arra kérdésre, hogy Depp valaha is lelökte volna őt valahonnan, a következőt felelte:

Nem. Sosem lökött le, rúgott le vagy dobott le egyetlen lépcsőről sem.

Ezt követően kiderült, hogy a modell korábban sosem tanúskodott bíróságon, így feltették neki azt a kérdést, most miért döntött úgy, hogy megteszi. Válaszolni már nem volt lehetősége, Heard jogi képviselete ugyanis tiltakozni kezdett.