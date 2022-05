Rebel Wilsont annak idején szexuálisan zaklatta egy kollégája: Behívott egy szobába, és letolta a nadrágját

Akkor befejezte a filmet, de ma már nem tenné.

Rebel Wilson új filmje, A végzős év nagyot ment (és megy is) a Netlixen, jelenleg is a 10 legnépszerűbb műsor listájának élén áll. A vígjátékban számos fiatal színész is szerepet kapott, akikre a producerként is tevékenykedő színésznő komoly figyelmet fordított – évekkel ezelőtt ugyanis őt is érte negatív tapasztalat egy forgatáson, ahol egy férfi kollégája zaklatta.

Behívott egy szobába, és letolta a nadrágját

– mondta a People magazinnak Wilson, akit ezután a férfi a barátai szeme láttára utasított arra, hogy érintse meg a nemi szervét.

A színésznő elmondása szerint mindez még a #Metoo mozgalom kirobbanása előtt történt, és bár az interjúban nem nevezte meg a zaklatóját, annak idején tett róla, hogy az emberek tudják, mi történt a díszletek takarásában. Mivel rendelkezik ügyvédi végzettséggel, tudta, hogyan dokumentálja az esetet, hamar panaszt is tett a férfi viselkedése miatt. Mint kiderült, nem ő volt az első.

Rájöttem, hogy én vagyok a negyedik, aki panaszt tett a sráccal kapcsolatban. Undorítóan viselkedett, de sok nő ettől sokkal rosszabb dolgokat tapasztalt meg. Ha megismétlődne, valószínűleg sokkal erélyesebben állnék ki magamért, már csak azokért a bátor nők miatt is, akik felálltak, és most lehetőséget adtak nekem

– magyarázta a színésznő, aki bár akkor végigcsinálta a filmet, ma már eszébe sem jutna, hogy maradjon-e egy ilyen után.