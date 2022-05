Kiakadtak Kínában az Adidas és Gucci nem vízálló esernyőjén

Hatalmas felháborodáshullámot indított be a kínai közösségi médiában az Adidas és a Gucci közös kollekciója, leginkább egy ernyő. A 11 ezer jüanért (közel 600 ezer forintért) kapható ernyő ugyanis esőben nem használható, mert nem vízálló anyagból készült – írja a Guardian című brit lap.

Az Adidas és Gucci azt írták a kissé borsos árú kiegészítőről a katalógusukban, hogy nap elleni védelmet nyújthat, de alapvetően dekorációs célokra használható. Miután a kínai közösségi oldalakon viccet csináltak a drágának, de haszontalannak tartott termékből, a Gucci egyik képviselője azt nyilatkozta egy magazinnak, hogy a napernyő a gyűjtők számára bír igazán értékkel, de praktikus mindennapi kiegészítő is lehet.

Úgy tűnik, az ernyőnek a hiányosságai ellenére is van piaca. A Gucci brit webáruházában, ahol a kínai árnál olcsóbban, 870 fontért (közel 400 ezer forintért) lehet hozzájutni, várólistára kell feliratkozniuk azoknak, akik szeretnék megvenni.

Imagine buying a $1600 umbrella as a status symbol, discovering it doesn’t stop rain, then finding out it was never intended to work in the first place

I’d rather get publicly swindled out of $1600 in a low level ponzi scheme than be seen holding a gucci umbrella

