Először mutatta meg párját Voksán Virág

Voksán Virág és párja már jó ideje együtt vannak, de a lemezlovas eddig nem mutatta meg a gyerekeinek apját. Évek múltak el úgy, hogy minden felkérésre nemet mondtak, a Drágám, add az életed! idei évadával viszont kivételt tettek, így a nézők ma este láthatják együtt versenyezni Voksánt és kedvesét, Lászlót – akit a lemezlovas a minap egy kép erejéig már meg is mutatott a követőinek.

Sajnos rengeteg támadás ért engem, biztosan azért nem mutatom meg Lacit, mert nagyon öreg, csúnya, vagy olyan vád is ért, hogy nem is létezik. A párom soha nem akart szerepelni, hiszen neki civil foglalkozása van és nem is szereti ezt a világot