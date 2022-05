Az Ázsia Expressz forgatásáról jelentkezett be.

Hamarosan debütál az Ázsia Expressz új évada, amit idén is Ördög Nóra fog vezetni. A műsorvezető az elmúlt napokban többször is bejelentkezett Jordániából, a minap pedig egy egyperces felvételválogatást mutatott a forgatásról. A videóban elmondta, hogy kávégépet is vitt magával az útra, miután pedig előkészült a munkára, egy stábtag azt mondta neki, hogy úgy néz ki, mint egy Nógrád megyei koszorúslány.