Az Exatlon Hungary All Starban versenyző Besenyei Bogi úgy érzi, sosem elégedett

Palik László YouTube-os műsorának legújabb vendége a TV2 sportrealityjéből ismert Besenyei Bogi volt, aki a műsor legutóbbi évadában, az Exatlon Hungary All Starban is szerepelt. Ezt a műsort vezette a korábbi évadokban Palik, míg le nem váltotta őt Monoki Lehel.

Az interjúban futni indultak egy kicsit, amely közben olyan dolgokról beszélgettek, mint a huszonéves lány tanulmányai, vagy, hogy mekkora felelőssége van a közösségi oldalakon, ahol közel százezer követője van. A beszélgetés során azt is kifejtette, ugyan most egyedülálló, számára nagyon fontos a család, két gyereket szeretne és sokkal előbb választaná a karrier helyett.

Nem tudom, mikor fog eljönni az életemben az a pont, amikor elégedett vagyok, olyan típus vagyok, hogy sosem vagyok elégedett, mert mindig többet szeretnék tenni és már látom, hogy hová lehet eljutni ebből, de meg kell tanulnom elégedettnek is lenni és értékelni azt is, amim van. És amint szerintem ez beteljesül, lehet valakinél huszadik életév, harminc, harmincöt, és utána is.