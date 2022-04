Rácz-Gyuricza Dóra Rácz Jenőről: Borzasztóan be volt szarva, mikor éjfélkor bejelentettem, hogy irány a kórház

Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra kislánya két héttel ezelőtt született meg. A séf akkor elmondta, hogy Kamilla a vártnál korábban érkezett, a feleségénél pedig éppen akkor folyt el a magzatvíz, amikor már a lefekvéshez készülődtek. Miattuk nyitották ki akkor a kórházat is.

Rácz-Gyuricza Dóra a minap az Instagramján tartott kérdezz-feleleket, ahol többek között azt is elmondta, hogyan reagált a férje, amikor éjjel közölte vele, hogy elfolyt a magzatvize.

Édes férjem… borzasztóan be volt szarva, mikor bejelentettem éjfélkor, hogy irány a kórház. Mikor pedig bent voltunk, rendesen tartottam magam lelkileg, mert láttam, hogy most nem bírná ki, ha még én is kiborulnék