Schobert Norbert: Jó lenne öt év múlva nyugdíjba menni

Kedden jelent meg a Story magazin különszáma, melyben sztárok beszélnek arról, hogyan, milyen diétával tartják magukat formában és hogyan őrzik meg mentális és fizikai egészségüket. A lapszámban készült egy interjú Schobert Norberttel is, aki amellett, hogy elmondja, szerinte felesége, Rubint Réka hasa már biztosan kockás marad élete végéig, beszélt kicsit jövőbeli terveiről is. A kérdésre, hogy gondolkodott-e azon, ki veszi át tőle egyszer az irányítást, elmondta, reméli, hogy valamelyik fia lesz az. Hozzátette, szeretne nemsokára nyugdíjba vonulni és élvezni az életet.

Hogyne. És remélem, valamelyik fiam lesz. Norbika például kellőképp fanatikus a sportban és a tanulásban is. Látom benne a potenciált. Zalán még kicsi, de benne is van elszántság. Gondolkoztam azon is, hogy ez nem is olyan sokára lesz. Jó lenne öt év múlva nyugdíjba menni. Már látom magam, ahogy ülök az erdei házam teraszán, és szivarozom. Esténként steaket eszem a feleségemmel és a barátokkal.