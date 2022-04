Az egész világnak megmutatta a részegen botorkáló feleségét

Rebecca csak egy gyors ebédet tervezett a barátaival, de a kelleténél több koktél ivott, így végül hatórásra nyúlt a találkozó.

A brit anyuka eléggé berúgott, de arra még volt ereje, hogy kocsiba szálljon és hazavezessen, a lakásba azonban nem tudott bemenni – a videót a LADbible osztotta meg.

‘This is my wife returning home after a supposed quick lunch with friends 7 hrs later.. But will she make it to the front door…’ 😂 pic.twitter.com/7sx5vZu6SQ

— LADbible (@ladbible) April 25, 2022