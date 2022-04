Ne keress tovább, ha stílusos, kicsi, de olcsó laptopra van szükséged! (x)

Egy laptop elengedhetetlen eszköz a mindennapokban, és egyre fontosabb szempont, hogy olyan gépünk legyen, ami kompakt, tehát nem foglal sok helyet, könnyű és egyszerűen hordozható. Ha emellé az is fontos, hogy mindez ne kerüljön egy vagyonba, akkor az Acer Swift 1 a jó megoldás.

Laptopot ma már nemcsak munkára használunk, egy hordozható gép a mindennapjaink szerves része, olykor még az utazásokra is magunkkal visszük, így egyáltalán nem túlzó igény, hogy olyan gépünk legyen, aminek csekély a súlya, és akár egy kisebb táskában is elfér. Ilyen megoldásokból ugyan nincs hiány, de sok esetben a visszafogottabb méret növeli az árcédulán található összeget. Nem így az Acer Swift 1 esetében, amiből akad olyan kiszerelés, ami kielégít minden hétköznapi igényt, és akár már 150 ezer forint környékén haza lehet vinni.

Az Acer Swift 1 alumínium házat kapott, a legvastagabb pontján mindössze 14,95 milliméter, a súlya nem haladja meg az 1,3 kilogrammot, ugyanakkor a kompakt méret ellenére is egy 14 hüvelykes, matt és Full HD felbontású kijelzővel rendelkezik – utóbbi ráadásul Acer ExaColor és a BlueLightShield technológiáknak hála még a szemünket is kíméli, miközben remek látványt biztosít csodás színekkel.

A letisztult burkolat alatt alacsony fogyasztású Intel Pentium Silver processzor dolgozik, ami nemcsak könnyedén megbirkózik az összes hétköznapi feladattal, de ventilátor nélküli hűtéssel rendelkezik, így az Acer gépe kifejezetten csendes gép. A megszokottnál kisebb házméret ugyanakkor nem ment az elérhető portok rovására, hiszen a hagyományos füllhalgató bemenet mellé kapunk egy teljes értékű HDMI-t (így a laptop nagyobb képernyőkre is ráköthető), továbbá két USB-A és egy USB-C csatlakozót is, utóbbin keresztül akár tölthetjük is a gépet. Emellé jön még a legújabb Wi-Fi 6 szabvány (802.11ax) támogatása, aminek hála mindig a lehető legjobb sebesség mellett csatlakozhatunk a vezeték nélküli hálózatokra.

Habár azt gondolhatnánk, hogy a méret miatt egy ilyen gépbe kisebb akkumulátor kerül, de erről szó sincs, az üzemidő miatt egyáltalán nem kell aggódni, ugyanis a Swift 1 akár 15 órán keresztül is képes egyhuzamban működni. A gyorstöltésnek köszönhetően pedig elég 30 percre a konnektorra kötni a gépet és máris 4 órára elegendő energiát juttathatunk a laptop aksijába.

A gépről nem maradt le továbbá a beépített ujjlenyomat-olvasó, ami kompatibilis a Windows Hello funkcióval, így már nem kell jelszavak bepötyögésével bajlódni, ha szeretnénk belépni az operációs rendszerbe vagy feloldanánk a képernyőt. Nem elhanyagolható fegyvertény továbbá az sem, hogy az Acer Swift 1 nem csupán egy kompakt kis gép, de a hagyományos ezüst és sötétkék mellett kapható pezsgő és rózsaszín színekben is, így nemcsak hasznos, de valóban stílusos társ lehet, bárhová is menjünk vele.