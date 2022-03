Máris Top Gunt és Gangnam Style-t csináltak Kim Dzsongun mémgyanús propagandafilmjéből

Önmagában is nagyon erős propagandavideó készült Kim Dzsongun észak-koreai vezetőről, ahogyan megtekint egy rakétakísérletet, az internet népe pedig villámgyorsan tette is a dolgát, és már mémesítette is a bőrdzsekiben lassítva vonuló diktátorról készült felvételeket.

Máris gifek készültek például abból, ahogy Dzsongun két katonai vezetővel kilép a hangárból, ahogy abból is, hogy lekapja napszemüvegét, és jelentőségteljesen bólint egyet:

Voltak olyan internetezők, akik ikonikus zenékkel turbózták fel kicsit a videót, szinte kihagyhatatlan ziccer volt például a dél-koreai Psy Gangnam Style-ja, amelyet értelemszerűen Phenjan Style-ra neveztek át:

Volt, aki a Top Gunnal látta meg a párhuzamot a képsorokban, alá is vágta Kenny Loggins Danger Zone című klasszikusát:

De Elton John híres dala, a Rocket Man sem maradhatott ki, főleg, hogy anno még Donald Trump volt az, aki előszeretettel hívta így az észak-koreai vezetőt, sőt, még a brit legenda cédéjét is elküldte neki.

I did some research and found the video with the original sound. @Sethrogen what do you think? pic.twitter.com/LH7raBmXt6

— Roe the Duck (@RoeCrypto) March 25, 2022