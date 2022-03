Üsse be, hogy Loser.com, és Putyin Wikipédia-oldalán találja magát

Korábban már Donald Trumpot és Barack Obamát is megviccelték ezzel.

Ha beüti a böngészőjében a Loser.com címet, Vlagyimir Putyin Wikipédia-oldalán találja magát – szúrta ki az Insider.

Próbálja ki: Loser.com.

A magyarul „vesztes” című oldal tulajdonosa, Brian Connelly több hírességet is megtrollkodott már, korábban Donald Trump vagy Barack Obama is az „áldozatai” között volt, de egy időben Kanye West, ma már Ye, Wikipedia oldalára is el lehetett jutni a Loser.com begépelése után.

Azt nem tudni, hogy a cím pontosan mióta irányítja át a látogatókat Putyin Wikipédia-oldalára, az Isnider szerint ez valószínűleg az orosz invázió első napján lehetett.

A Loser.comot 1997-ben regisztrálta Connelly, aki állítása szerint figyelemfelkeltőnek szánja az oldalt.