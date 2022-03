Bella Hadid: Tudom, hogy idegesítő, de sokáig utáltam magam

Úgy érzi, túl korán kezdett dolgozni.

Bella Hadid szerepel a Vogue legfrissebb címlapján, amihez természetesen mélyinterjú is tartozik, melyben azt mondja, bánja, hogy tizennégy éves korában megműtette az orrá. Ma már örülne neki, ha most is a felmenői vonásait viselné. Az interjú mellé meg egy YouTube-videó is készült, melyben negyed órán át nézhetjük, ahogy Hadid haját megcsinálja egy fodrász, és közben mindenféle dolgokról beszélgetnek. A frizurakészítés egy pontján Hadid elmondja, hogy hosszú ideig nem volt kibékülve saját magával, és pont amiatt szereti a művészetet, mert annak segítségével különböző karaktereket lehet felvenni.

Tudom, hogy idegesítő, de sokáig utáltam magam és nem akartam önmagam lenni. Én egyáltalán nem tudtam soha kapcsolódni emberekhez, mert minden egyes nap más városban, országban voltam, ahol teljesen idegen emberek vettek körül. Egyik nap Görögországban voltam, majd másnap Párizsban, Kínában, Dubajban, folyamatosan más energiák vettek körül és nem volt olyan érzésem, hogy szoros kapcsolataim alakultak volna ki

– mondja, majd kifejti, hogy mivel nagyon fiatalon kezdett modellkedni, úgy érzi, nem fejlődött ki a személyisége teljesen, mivel a munkája során folyamatosan más karakter bőrébe kell bújnia.