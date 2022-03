Nem készültünk fel a sifoninges, állatmintás bundás Jared Letóra

A mellkasát is szabadon hagyta az átlátszó ing alatt.

A napokban mutatták be a Morbius című akciófilmet, melyben Michael Keaton mellett Jared Leto alakítja a főszereplőt. A premierhez természetesen vörös szőnyeges esemény is társul, a mexikói filmbemutatón pedig jelen voltak a szereplők, beleértve Letót is.

A bevonulásról fényképek is készültek, és kiszúrtuk, hogy Jared Leto olyan szettben jelent meg, amelyben akár Paris Hilton ibizai partijára is nyugodtan érkezhetett volna. A leopárd mintás bundakabát alatt nem viselt mást, csak egy, a mellkasát szabadon hagyó átlátszó sifoninget.