Elnézést kért az RTL Klub Ördög Nórától, miután a műsorvezető arról beszélt, szerinte méltatlanul bántak vele a csatornánál

Kilenc hónapos terhesen igazol át a TV2-höz.

Nemrég jelent meg a Partizán interjúja Ördög Nórával, aki a műsorvezető Gulyás Mártonnak arról mesélt, miért hagyta ott kilenc hónapos terhesen az RTL Klubot és igazolt át a konkurens csatornához, a TV2-hoz. Kiderült, hogy úgy érezte, méltatlanul bánnak vele, mivel szerinte főnökei nem járultak hozzá, hogy nyolc hónapos terhesen kapja az addigi fizetését arra az öt-hat hónapra, amíg nem szerepelt képernyőn, annak ellenére, hogy máskor is előfordult, hogy ennyi idő teljen el két műsor között. Emellett beszámolt arról is, hogy volt olyan férfi kollegája, aki úgy is kapta a fizetését, hogy egy évig nem szerepelt egy műsorban sem.

Terhes lettem a második gyerekemmel, és tudtam, hogy ugyanez fog következni. Nem a pénzről szólt ez az egész, hanem azt éreztem, hogy ez nem méltó. És kaptam egy ajánlatot, és egy olyan fajta megbecsültség-érzést, hogy kilenc hónaposan bementem és felmondtam

– mondta. Az RTL Klub közleményben reagált az interjúban elhangzottakra.