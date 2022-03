Közel hét kilót fogyott Julia Fox abban az egy hónapban, amíg Kanye Westtel járt

Julia Fox és Kanye West alig több, mint egy hónapig jártak egymással, és bár a színésznő kezdetben nyíltan rajongott a rapperért, az érzései hamar alábbhagytak – ami nem is csoda, hiszen nem sokkal azután, hogy terjengeni kezdett a szakítás híre, West máris egy egész teherautónyi rózsát küldött Kim Kardashiannak Valentin-nap alkalmából.

Fox állítja, hogy nem volt szerelmes a rapperbe, a minap pedig arról beszélt, hogy a kapcsolatuk idején egy hónap leforgása alatt majdnem hét kilót fogyott, annyira felgyorsult az élete.

Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy működjön. Már amúgy is zsúfolt életem volt. Hogyan illesszem be ezt az igazán nagy személyiséget ebbe az amúgy is teli életembe? Egyszerűen nem lehetett fenntartani a dolgot. Majdnem hét kilót fogytam abban a hónapban.