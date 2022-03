Bódi Sylvi: A jelen háborúja az agyakban zajlik, meg persze most fizikailag Ukrajnában is

Néhány napja Bódi Sylvi már prezentált az Instagram-oldalán egy médiumokkal, a média világával kapcsolatos kisebb tanulmányt arról, ő hogyan látja azok működését.

Ennél is mélyebbre ment új Instagram-posztjával, melyet úgy indított:

Sokan úgy vannak vele, hogy amit bemondanak a TV-ben vagy amit olvasnak az újságokban, az igaz. Hányszor hallottam már, hogy »De hát ez igaz, hisz benne volt az újságban/TV-ben is!«. Tényleg?! Na, erről a nagy igazságról éppen én is tudnék mesélni a magam 25 éves médiás megtapasztalásaival… 🙄 Egy kisebb könyvet meg tudnék tölteni azzal a sok valótlansággal, képtelenséggel, amit rólam a média összehordott életem során.

Szerinte fontos, hogy a hírfogyasztók tudjanak olvasni a sorok között, ahogy a modell mondja, ez a lényeg, ha a „fősodratú híreket akarják követni”.

Érdemes arra figyelni, hogy mit nem mondanak el. Sok figyelemelterelő hadművelet is van. A CGI-technológiáról nem is beszélve. Azt tesznek eléd, amit akarnak, hogy láss! A lényeg az hogy Te feltétel nélkül elhidd és rettegj! Ugyanez a helyzet az interneten keringő fotókkal is. Hányszor láttuk már, hogy régebbi képeket használnak hatásvadász módon egy friss hír kapcsán. Megy a szemfényvesztés rendesen.