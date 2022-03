A fehérneműben érkező Rihannának beszóltak, amiért elkésett a Dior divatbemutatójáról

Rihannát a minap konkrétan fehérneműben érkezett meg a divathétre, egészen pontosan a Dior őszi-téli darabjainak bemutatójára.

Mint kiderült, a várandós énekesnő elkésett az eseményről, ám ahogyan a hűvös levegő, úgy ez a tény sem zavarta túlzottan. Amikor végisétált a vörös szőnyegen a kíséretével, a tömegből valaki odaszólt neki, hogy késett, mire ő nemes egyszerűséggel annyit válaszolt, hogy „no shit”, azaz

nem mondod, csak éppen kevésbé udvarias formában.

Someone in the crowd: “You’re late!”

Rihanna: “No shit.” https://t.co/ACcWMonE1G

— philip lewis (@Phil_Lewis_) March 1, 2022