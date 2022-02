Élőben közvetítette, ahogy egy hattyú túszul ejti az otthonában

A kétgyermekes anyuka akkor lett igazán szomorú, amikor kiszabadult.

Az életem egy vicc!

– kiáltozza egy nő, miután nem tud kimenni a lakásából egy hattyú miatt.

A Mirror azt írja, hogy a kétgyermekes Siobhán lefilmezte, ahogy a hatalmas madár megpróbál bejutni a házába, a nő persze nem engedte be az állatot. Ezzel még nem volt vége a történetnek, a hattyú nem hagyta el a ház környékét, az utcán is várakozott, később azt sem engedte, hogy a nő elhajtson az autójával, még az ablakon is bekopogott a csőrével.

A nőnek végül sikerült kiszabadulnia, de a hattyú csak nem ment el a háztól. Siobhán elment venni némi ételt, hogy azzal próbálja lenyugtatni az állatot, csak időközben megjelent egy másik hattyú is a háznál.

A hattyúk jóllaktak és végül elmentek, Siobhán pedig szabad lett. Ennek azonban annyira nem örül, mert úgy megszokta a hattyúkat, hogy már hiányzonak neki.