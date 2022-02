Arnold Schwarzenegger saját becenevét adta új kutyája nevének

„A neve Schnitzel, a kedvenc osztrák fogásom és a becenevem után.”

Többször is megemlékeztünk cikk formájában arról, hogy Arnold Schwarzeneggernek nem csak átlagos háziállatai vannak, hanem saját szamara és pónilova is, akiket a házba is beenged. Nemrég egy beszélgetős műsorba például úgy kapcsolták be videón, hogy közben megjelent a szamara, akit etetni kezdett.

Instagram-posztjában most arról számolt be, hogy új taggal bővült családja, azaz egy kutyával, akit karácsonyra kapott. Elárulta azt is, hogy a neve Schnitzel lett, ami szimplán amiatt szórakoztató, mivel a színész gyakorlatilag saját becenevére keresztelte a kutyát. A fotón egy széken ülve Schwarzenegger az ölében babusgatja a kutyát, aki láthatólag örül ennek.