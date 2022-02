Al Pacino tényleg úgy táncol, mintha senki sem nézné

Úgy fest, hogy Al Pacino nem csak a filmvásznon éli nagyon, ha táncra kell perdülnie. A 81 éves színész a minap Bevery Hillsben sétált zenét hallgatva, amikor úgy döntött, nem kíván parancsolni a lábainak és a kezének. Úgy bugizta végig az utcát, mintha senki sem figyelné, mindezt pedig egy szerencsés szemtanú meg is örökítette.

— írta a videót posztoló férfi.

Hard to explain the type of calm happiness that this video of 81 year old, dance-walking Al Pacino has brought me this morning pic.twitter.com/8lTeRHOv68

— Justin Moran (@_JMoran_) February 11, 2022