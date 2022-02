Schobert Norbert: Nem voltam bébiszitter apuka

Schobert Norbert vendégeskedett Rónai Egon podcast műsorának legfrissebb adásában, a mélyinterjúban pedig Schobert életének gyakorlatilag minden területére kitértek. Szóba kerültek azok a megnyilvánulásai is, melyeket az elmúlt években tett és nagy felháborodást keltettek, ahogy gyerekkoráról is mesélt.

Kiderült, hogy csak a harmincas éveiben ismerte meg az apját, aki terhesen hagyta ott édesanyját. Arról is mesélt, milyen apának tartja magát, és elmondta, hogy nem nagyon vette ki részét a gyereknevelésből, amikor Rubint Rékával közös gyerekeik még kicsik voltak.

Amikor kicsik voltak, nagyon nagy hajtásban voltam. Réka is elmondta, hogy nem voltam nagyon jó apa. Nem pelenkáztam, nem is tudok pelenkázni, nem vittem őket oviba. Akkoriban indult be igazán a vállalkozásom és Réka akkor még nem volt felkapott. Iszonyatosan sok fellépésem volt. Vittem az Update-et a hátamon, nyitottam a franchise boltokat és volt hetente 15-16 fellépésem, országosan. Hazamentem lefeküdtem és csak bámultam a tévét. Nem voltam akkor jó apa.