Kislány, és Isabella James a neve.

Február másodikán – éppen aznap, amikor Kylie Jenner fia is világra jött – megszületett Jason Statham és Rosie Huntington-Whiteley második gyereke. A színész menyasszonya közel egy héttel a baba érkezését követően Instagramon jelentette be, hogy a kicsi már velük van. Tette mindezt egy bölcsőről készült fotóval, melyen látható az új jövevény aprócska keze.

Isabella James Statham. 2.2.22

– hirdeti a kisded nevét a poszt.

A modell ezzel azt is elárulta, hogy kislánya született, és bár a James talán elsőre furcsának tűnhet, a különös névválasztás nem egyedi, Ryan Reynolds és Blake Lively hétéves lányát is így hívják. Stathaméknek egyébként van egy Jack Oscar nevű négyéves fiuk is.