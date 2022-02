Gigi Hadid miatt néhány internetező azt hiszi, Rihanna ikreket vár

Elég érdekes kommentet hagyott az énekes terhességről szóló posztja alatt.

Január 31-én, néhány fotó segítségével jelentette be a hírt Rihanna, hogy pasijával, A$AP Rockyval első gyereküket várják. A képeken már elég nagy terheshasa van, amit egy pink kabátból kigombolva mutatott meg a világnak. A hír megjelenése után nem sokkal Instagram-oldalára is posztolt egy fotót, amin oldalról is megmutatta, milyen nagy már a hasa.

Persze rengetegen gratuláltak a komment szekcióban, köztük a modell, Gigi Hadid is, aki hozzászólásában csak annyit írt, hogy „három angyal”. Ezután az internetezők azon kezdtek spekulálni, hogy biztosan arra utalt, hogy Rihanna ikreket hord a szíve alatt, emiatt írta ezt a számot. Ezt követően Hadid inkább gyorsan tisztázta, hogy a három angyal alatt Rihannára, A$AP Rockyra és a születendő gyerekükre gondolt.