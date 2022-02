Harry Potter és Alkonyat könyveket égetett egy amerikai egyház

George Locke, a Global Vision Bible Church nevű egyház alapítója és főpapja nagy rajongója az összeesküvés-elméleteknek. Tavaly azzal szerzett magának hírnevet, hogy maszkellenes istentiszteleteket tartott, később pedig azért tiltották ki a Twitterről, mert hamis információkat terjesztett a koronavírus elleni vakcinákról – írja a CNN.

Locke és a hívei olyan könyveket égettek, melyek szerintük démoniak. A lelkész úgy gondolja, keresztényként nem csak joguk, de kötelességük is az okkult könyvek megsemmisítése. A CNN kereste kérdéseivel Locke egyházát, de nem válaszoltak.

MOUNT JULIET: Desperate for attention, MAGA Grifter “Pastor” Greg Locke just held a literal book burning📚

(We were torn on posting, but feels like y’all should see how low a guy who calls the pandemic “fake” as his own congregants die and says Trump is still president can go) pic.twitter.com/o7Oek204Cg

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) February 3, 2022