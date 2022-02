Ambrus Attila kikéri magának a celeb elnevezést

Ő ért néhány dologhoz, amíg a celebek semmihez.

Ambrus Attila tíz évvel ezelőtt szabadult ki a börtönből. A rácsok mögött kitanulta a keramikus mesterséget, ma már saját műhelyében alkot. Jelenleg megélhetésként tekint a szakmára, de ha megnyerné a lottót, művészkedni is elkezdene. Mint mondja, az előítéletektől máig nem szabadul, de nem keresi a bajt akkor sem, ha valaki megjegyzést tesz rá az utcán. Azt viszont kikéri magának, hogy köztörvényes bűnözői múltja miatt vált volna belőle celeb, sőt. A celeb elnevezést is is degradálónak tartja.

Valóban köztörvényes bűnöző voltam. A celebséget kikérem magamnak, tudniillik én értek néhány dologhoz. Az, hogy most nem tudok bankot rabolni az egy dolog, de tudtam. Tudok csülkös-pityókás kenyeret sütni, tudok több fajta kenyeret sütni, amiből egyébként megtudnék szintén élni. Tudok kerámiákat készíteni. A celebek azért celebek, tisztelet a néhány kivételnek, mert semmihez nem értenek. Engem ezekkel ne mossanak össze

– mondta a Fókuszban.

Hozzátette, hogy apaként eldöntötte, soha nem emel kezet a gyerekeire, arra pedig már most készül, hogy egy nap elmondja a kicsiknek az igazságot a múltjáról.