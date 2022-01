Sáfrány Emese szerint a gyerekvállalás felelősségét sokszor nem tudják feldolgozni a férfiak, így visszamenekülnek a „laza életükbe”

Sáfrány Emese új poszttal jelentkezett, melyben igyekezett magyarázatot adni arra, mi ez a sok válás, szakítás mostanság a médiában. Ennek kapcsán vett elő egy komoly témát, melyben igyekezett választ adni arra, miért mehet tönkre egy férfi-női kapcsolat. Ő a gyerekvállalásban keresi a gondokat: szerinte addig nagyszerű az összhang a pároknál, míg tervezik a babát, a közös jövőt, mindenki kiegyensúlyozott életet vizionál a szemei előtt.

Ám csak később jönnek rá, hogy a valóság jóval másabb ennél.

Sokszor a környezetünk nem beszél a nehézségekről. Amikor tervezzük, és várjuk a pici jövevényt, még nem tudjuk mi az, hogy GYEREK. A gyerek, akiről gondoskodni kell, törődni vele, vigyázni rá, óvni, szeretni, próbálni megismerni a szükségleteit, miért sír, mi baja…. Sok-sok új dolog, és aggodalom lép be az életünkbe. Már nem feltétlenül egymás szükségleteit nézik a szülők, hanem a kicsiét. Folyamatos idegesség, főleg az első időben, amikor még szokniuk kell egymást mindhármójuknak. Sokszor az is problémát okoz, hogy nem csinálhatod azt amit szeretnél, csak akkor, amikor tudod, vagy akár le is kell mondanod róla. Nem mehetsz oda, ahova szeretnél, csak, ha épp időd van rá, vagy valaki addig vigyáz a babára. Sok lemondás, sok újdonság és hatalmas felelősség! Ez mind egy gyerekkel jár! Az élet átalakul, az addigi párkapcsolat már más lesz, család lesztek! Sok apuka (néha az anyukák is) nem bírja a sok lemondást, a sok felelősséget, és inkább menekül, vissza a régi laza életébe, a haverok-buli…, mert ott nincsenek gondok.