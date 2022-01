Horváth Éva kisfia angolul kezdi az óvodát Balin

A modell újra megerősítette azt is, hogy amint összejön a százezer feliratkozó Youtube-on, megmutatja a párja fotóját.

Horváth Éva és párja régóta tervezték már, hogy Balin kezdenek új életet. Nemrégiben el is utaztak az áhított úti célhoz, ahol idősebbik fiukat, Kristófot már be is íratták egy helyi angol nyelvű óvodába.

A modell kezdetben tartott attól, hogyan viselik majd a gyerekek a kötelező tíznapos karantént, ám ezt éppen a kiutazásuk előtt csökkentették. Így csak hét napot kellett átvészelniük.

Év elején egyébként a szépségkirálynő bejelentette, hogy ha a Youtube-on összejön neki a százezres követőtábor, akkor megmutatja a párját, aki iránt oly régóta érdeklődnek a rajongói. Ezen állítását most is megerősítette, mondván, ha az említett szám összejön, megmutatja kedvese fotóját, amit kihoztak magukkal a költözés során.

Csináltunk erre egy jópofa játékot. Hogyha elérjük a Youtube-csatornánkon a százezer követőt, akkor őt megmutatjuk. Hoztam ki magammal egy képet, amin ő is szerepel, és akkor azt megfogjuk a közönségnek mutatni. Mert hogy borzasztóan kíváncsiak rá az emberek

– emlékeztetett Horváth Éva a Mokka mai adásában.

Az említett célhoz egyébként kicsivel több mint 87 ezer feliratkozó hiányzik még.