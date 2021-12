Lékai-Kiss Ramóna figyelmét apja hívta fel arra, miket hibázott a Szerencsekerékben

Szilveszteri kiadással készül a Szerencsekerék című műsor, melyben minden évhez hasonlóan most is sztárok szerepelnek majd. Az egyik versenyző Lékai-Kiss Ramóna, akit még a játék előtt arról faggattak, hogyan készült fel a műsorra és mennyire vette komolyan a játékot. Lékai-Kiss Ramóna versenytársai különben idén Tilla és Emilio lesznek. Kiderült, hogy apja segített neki a felkészülésben, mivel már régóta nagy kedvencük a műsor, ezért igyekezett komolyan venni a feladatokat.

A szüleim is nézték, én is, állandó program volt nálunk. Apukám, mielőtt jöttem, megnézte az előző adást is, amiben benne voltam. Elmondta a hibáimat, úgyhogy most felhívta a figyelmem arra, hogy milyen betűket kell kérnem, mire kell figyelnem, úgyhogy most aszerint próbálok eljárni, amit apu mondott.