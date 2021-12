Őszi szuperprodukciók: volt olyan műsor, amelyiknek hetek alatt százezerrel csökkent a nézőszáma

Mintha nem is lett volna koronavírus és a járvány okozta forgatási-szervezési nehézségek, annyi saját gyártású műsort tett képernyőre nyár végétől a két legnagyobb kereskedelmi csatorna. Cikkünkben tizenegy műsor nézettségét vizsgáltuk, hogy kiderüljön, hogyan teljesítettek egymáshoz, illetve saját magukhoz képest az év végi műsorok.

A tizenegy műsor közül a két legnézettebb az X-Faktor, illetve a Sztárban sztár leszek! volt. Jól mutatja a két korosztály közötti tévézési szokások eltérését (és megmagyarázza az eltérő hivatkozási alapokat a sajtóközleményekben), hogy amíg a 18-49 évesek az RTL Klub tehetségkutató műsorának adásait átlagosan 445 ezren nézték, a TV2 énekes produkcióját pedig 362 ezren, addig a teljes lakosság körében az utóbbi hozott jobb számokat: egy részt átlagosan 994 ezren láttak, míg az X-Faktort 935 ezren nézték esténként.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen eltérések vannak az átlagnézettségi számok között az eltérő korosztályokban. A szorzók között elég nagy a szórás: a legkisebb különbség (bő kétszeres) az X-Faktor esetében volt, a legnagyobb (közel négyszeres, 3,8) pedig a Dancing with the Stars-nál. Utóbbi azt jelenti, hogy a TV2 táncos műsorát arányaiban több idősebb, illetve 18 év alatti nézi. Ha nézettség alapján sorrendbe rendezzük a produkciókat, a DWTS a 18-49 évesek között az utolsó előtti, a négy évesnél idősebbek körében viszont a negyedik legnépszerűbb. Szintén a nézőösszetétel különbségeire utal, hogy míg a szorzók az RTL Klub esetében 2,08 és 2,65 között mozognak, addig a TV2-nél 2,53 és 3,8 közötti szorzókat találunk – nem véletlenül kommunikálják mindig a teljes lakosságra vonatkozó adatokat.

Minden tekintetben a legkevesebb nézőt a TV2-s Totem ültette a tévék elé: 111 ezer, illetve 367 ezer ember (18-49 éves, illetve 4 év feletti) volt kíváncsi a Bakonyban játszódó realityre. Az 50 év alatti felnőttek körében ugyanolyan népszerűségnek örvendett (adásonként átlagosan 190 ezer embert vonzott) a Survivor, illetve a tizenhét év után felélesztett A Nagy Ő, továbbá a Séfek séfe, illetve a Dancing with the Stars. 220 ezer körüli volt a nézettsége A Konyhafőnök VIP-nek, illetve a Farm VIP-nek (ezekben a műsorokban hírességek versenyeztek). Az Álarcos énekes 263 ezer, a Nyerő Páros pedig közel 300 ezer embert ültetett a tévék elé.

A teljes lakosság körében a már említett Sztárban sztár leszek!-en és az X-Faktoron kívül a Farm VIP fért fel a dobogóra 736 ezer nézővel (pedig a másik korosztályban hatodik volt a sorrendben), ezeket a Dancing with the Stars, a Nyerő Páros és az Álarcos énekes követik 700 ezer körüli nézőszámmal.

Így dolgoztunk Válogatásunkba tizenegy show került, öt az RTL Klubtól és hat a TV2-től. A két csatorna közleményeiben két eltérő korcsoportot vizsgálva közöl nézettségi adatokat: az RTL Klub jellemzően a 18-49-es („kereskedelmileg fontos”) korosztályra hivatkozva hirdeti ki magát győztesként, a TV2 viszont a teljes lakosságra (4+) hivatkozva teszi ugyanezt. Az általunk készített grafikonon mindkét nézőcsoportot feltüntettük, ábránk bal felső sarkában legördülő menüből választhatja ki, hogy melyikre kíváncsi. A könnyebb átláthatóság miatt a két csatornához tartozó műsorokat eltérően színeztük: sárgával az RTL Klub produkcióit jelöltük, lilával a TV2 alkotásait. A vízszintes tengelyen a műsorok adásainak sorszámát látja, a függőlegesen pedig az adott epizódhoz tartozó nézőszámot. Hogy melyik vonal melyik show-t jelöli, az adott vonal végén jelezzük.

Érdemes azt is megnézni, hogy a produkciók egyes adásai hogyan teljesítettek egymáshoz képest. A legnagyobb kilengés a Sztárban sztár leszek!-nél, az X-Faktornál, illetve a Totemnél látszanak. Az előbbinél egy „gyengébb” kezdés után felpörgött a nézettség, az utóbbi kettőnél viszont pont fordítva történt – az X-Faktorban sokkal népszerűbbek a válogatókról készült adások.

A teljes lakosság körében egymilliós nézőszámmal nyitott az X-Faktor, ami hatással volt az azonos időben sugárzott DWTS-re is: a táncos műsor első két részét átlagosan 775 ezren nézték, ami aztán egy hét alatt (az X-Faktor indulásával) 660 ezerre csökkent. A második X-Faktor-részt 1,13 millió ember nézte, az elmúlt hetekben viszont inkább már nyolcassal és kilencessel kezdődtek a nézőszámok. A Totem első epizódjára 640 ezer ember kapcsolt oda (nagyjából ennyien voltak kíváncsiak A Konyhafőnök VIP, A Nagy Ő, illetve az Álarcos énekes első adásaira is), a következő napokban viszont már több százezerrel kevesebben: a tizedik adás 264 ezres mélypontja után a döntőre bő 400 ezren voltak kíváncsiak. Apropó finálé: az X-Faktor és a Farm VIP kivételével mindegyik produkcióról elmondható, hogy az utolsó részt többen nézték, mint a megelőzőt, a leglátványosabb ugrás pedig az Álarcos énekes esetében volt: az utolsó előtti adásra 687 ezren kapcsoltak oda, a döntőre pedig bő egymillióan. Mégsem ez lett viszont az összes általunk elemzett produkció adásai közül a legnézettebb:

a Sztárban sztár leszek! záróadása még ennél is több, 1,18 millió nézőt vonzott.