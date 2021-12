Kellemetlen karácsonyi meglepetés: a tesztközpont 400 pácienssel tudatta tévesen, hogy nem koronavírusosok

Hatalmas baki egyenesen Sydneyből.

Az ausztráliai Sydneyben egy orvosi laboratórium 400 embert tévesen tájékoztatott arról, hogy a COVID-19 tesztjük negatív, holott valójában pozitív lett az eredmény.

A Business Insider azt írja, a St. Vincent’s Hospital vasárnap tett közzé egy közleményt, amelyben az áll, hogy a SydPath nevű patológiai szolgálatuk „emberi hiba” miatt adta ki a téves eredményeket. Az eredmények a december 22-én és december 23-án elvégzett vizsgálatokból származnak.

A SydPath tegnap este tévesen több mint 400 embernek küldött üzenetet, amelyben azt közölte velük, hogy a tesztjük negatív lett a COVID-ra. Ezeknek az embereknek a tesztje pozitív volt a COVID-ra

– fogalmaz a kórház által kiadott nyilatkozat, majd azzal folytatódik, hogy a sokakat érintő hiba egy emberi mulasztás eredménye, de már minden félretájékoztatott pácienst értesítettek.

A közleményt jegyző Anthony Dodds, a labor orvosi igazgatója azzal magyarázta a bakit, hogy a SydPath laboratóriumában december 22-én és 23-án „nagyon nagy mennyiségű vizsgálatot” végeztek el.

Egy 34 éves férfi, aki téves negatív eredményt kapott a laboratóriumtól, az Australian Broadcasting Corporationnek azt mesélte, hogy a tesztet követő napokban a koronavírus tüneteit vélte felfedezni magán. Ő pedig újra felkereste a kórházat annak ellenére, hogy orvosa azt tanácsolta neki: bízzon az eredményben.

A férfi az intézmény vasárnapi bocsánatkérése után így nyilatkozott az ABC-nek:

Azt hiszem, elég frusztráló volt, abban az értelemben, hogy először is 85 órába telt, mire megkaptuk a negatív teszteredményt. Aztán pedig az, hogy fel kellett hívnom egy háziorvost, és el kellett mennem a kórházba, hogy megpróbáljam tisztázni, mi a bajom.

A hiba egyik áldozataként megszólaló férfi két különböző értesítést kapott a SydPath-tól:

az egyikben laboratóriumi hibának tulajdonították a bakit,

míg a másik azzal magyarázta a történteket, hogy pusztán elírásról volt szó.

A világ nagy része az omikron variáns gyors terjedésével küzd, amely az oltatlan embereket és azokat is érinti, akik be vannak oltva a COVID ellen. Illetve azokat is, akik már az emlékeztető oltást is megkapták – emlékeztet az Insider.